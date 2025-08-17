第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）の第１試合で須江監督率いる仙台育英（宮城）が沖縄尚学にタイブレークの末、３―５で敗れた。延長に入っても両者譲らず、１１回にエース吉川（３年）が痛恨の２失点。その裏の反撃は及ばなかった。泣き崩れる吉川の隣りで須江監督は清々しい表情を見せた。「もう１２０点、出し切った。素晴らしい対戦相手と甲子園でできたのはチームの財産になる。沖縄尚学さんの優勝を