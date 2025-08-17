【モデルプレス＝2025/08/17】元タレントの木下優樹菜が16日、自身のInstagramを更新。娘たちと海で撮影した写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】木下優樹菜、水着姿の親子ショット◆木下優樹菜、娘たちと海満喫木下は、絵文字を添え海で撮影した写真の数々を公開。娘2人との水着ショットや、食事中のオフ感あふれるカットなどを披露している。この投稿に、ファンからは「親子揃ってスタイル抜群」「美人三姉妹みたい」「