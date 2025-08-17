毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「トンイ」（主演：ハン・ヒョジュ 全60話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、8月18日（月）〜8月22日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【8月18日（月）放送 第11話】"トンイを救った粛宗(スクチョン)は、チャン尚宮(サングン)が無実である証拠が見つかったことを知らされる。翌日、粛宗(スクチ