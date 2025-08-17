■MLBドジャース−パドレス（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのパドレス戦に“1番・DH”で出場し、4回の第3打席でセンター前へヒットを放ち、3打席連続出塁。前日は3打数ノーヒットだったが、2試合ぶりの安打をマークした。パドレスのエース右腕D.シースを相手に、第1打席はカウント3-1から四球。3者連続四球のあと、5番T.ヘルナンデス（32）の犠牲フライで先制のホームを踏んだ。3点