タレントの北斗晶が16日、自身のアメブロを更新。15日に東京・後楽園ホールにて行われた『堀田祐美子デビュー40周年記念大会〜Legendary Evidence〜』に駆けつけ、“昭和60年組”同期たちとの再会や、思い出深いエピソードの数々を写真とともに報告した。【映像】北斗晶、初孫とホテルのプールを満喫北斗は「堀田祐美子デビュー40周年記念大会に行きました!!!!!!」とつづり、女子プロレスラー・堀田祐美子のデビュー40周年記念