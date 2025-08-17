お盆を故郷などで過ごした人たちで、JR名古屋駅では8月17日、Uターンラッシュのピークを迎えています。JR東海によりますと、東海道新幹線は17日がUターンのピークで、名古屋駅のホームは朝から帰省客らの姿が見られましたが、大きな混雑にはなっていません。品川へ帰る家族父親：「実家が名古屋なので。暑いのでレゴランド諦めてプール一択でした」子供：「プール楽しかった」岩手