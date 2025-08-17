俳優の岡田将生（36）が、「いぇーーい」とご機嫌な様子で喜びの報告をつづり、多くの反響が寄せられている。【映像】岡田将生＆高畑充希 夫婦の密着ショット2024年11月、俳優の高畑充希（33）との結婚を発表した岡田。高畑は第1子を妊娠中で、冬ごろの出産を予定している。岡田はInstagramに、パリを訪れた際の高畑との“密着ショット”を投稿しており、「ドラマのよう!!すてきだなぁ」「世界一幸せそうで私もうれしいです