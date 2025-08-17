テレ東では、毎週月曜〜金曜 朝8時15分より、韓流プレミア「トンイ」（主演：ハン・ヒョジュ、全60話）を放送中！【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」舞台は17世紀後半、朝鮮王朝時代。厳しい身分制度の下、最下層の賤民の娘として生まれたトンイ（ハン・ヒョジュ）が、数々の困難を乗り越えて王・粛宗（チ・ジニ）の側室となり、やがて英祖（第21代王）の生母にまで上り詰める激動の人生を描く。