NPB(日本野球機構)が17日の公示を発表し、オリックスは高島泰都投手を1軍登録しました。高島投手は今季15試合に登板し、2勝1敗で防御率3.54です。開幕から5試合に先発後、6月15日の巨人戦からはリリーフで起用されていました。直近登板は3日の日本ハム戦で、9点ビハインドの8回から登板。2イニングを3奪三振で無失点に抑え、翌4日に抹消となっていました。高島投手は17日の西武戦、5月4日の楽天戦以来約3か月半ぶりの先発マウンド