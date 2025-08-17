◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１７日・みずほＰａｙＰａｙ）【ロッテ】１（中）藤原、２（左）西川、３（二）池田、４（右）山本、５（指）寺地、６（一）上田、７（三）安田、８（捕）佐藤、９（遊）友杉、▽投＝西野【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（右）近藤、４（指）山川、５（一）中村、６（二）牧原大、７（三）野村、８（捕）海野、９（遊）川瀬、▽投＝モイネロ