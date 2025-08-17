LIL LEAGUE 平均年齢18歳、6人組ボーイズグループLIL LEAGUEが、本日開催された「2025神宮外苑花火大会」に出演。会場に集まった観客を前に、「真夏ノ花火」を含む全7曲をパフォーマンス。花火の打ち上げ前に、圧巻のパフォーマンスを披露し会場を盛り上げた。さらに、YouTubeではメンバーが夏を楽しむ、「真夏ノ花火(夏休みver.)」の映像も公開となった。【動画】公開されたLIL LEAGUE「真夏ノ花火」・Summer Vac