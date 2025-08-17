當真あみと玉木宏 竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一、脚本・長谷川康夫氏、山田敏久監督が15日、都内で映画『雪風 YUKIKAZE』初日舞台挨拶に臨んだ。太平洋戦争を生き抜いた不沈艦「雪風」の史実に基づく物語。戦地に赴く兄を演じた玉木と、故郷で兄の帰りを待つ妹を演じた當真は、劇中では手紙のやり取りのみとなり、本日の舞台挨拶が初対面の場となった。改めて「初めまして」と挨拶を