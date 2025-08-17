◆パ・リーグオリックス―西武（１７日・京セラドーム大阪）【西武】１（左）平沼、２（二）滝沢、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（指）村田、６（三）デービス、７（遊）源田、８（捕）古賀悠、９（中）長谷川、▽投＝隅田【オリックス】１（中）広岡、２（三）宗、３（二）太田、４（一）頓宮、５（指）西野、６（右）杉本、７（捕）若月、８（遊）紅林、９（左）中川、▽投＝高島