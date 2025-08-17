◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。首位で出た柏原明日架（富士通）が９番までに２つ伸ばし、通算１２アンダーの単独トップで折り返した。２０１９年マスターズＧＣレディース以来６年ぶりとなる３勝目がかかる。同じくトップで出たルーキーの寺岡沙弥香（フリー）は１つ伸ばして１１アンダーとし、１打差の２位で後半に入っ