お盆休みを信州で過ごした人たちのUターンが17日、ピークを迎えています。午前9時すぎのJR長野駅。東京方面に向かう上りの新幹線ホームでは、帰省していた家族を見送る人の姿も見られました。千曲市から見送りの女性「家族みんなでご飯食べたりゆっくり、短い時間でしたけどできました。また帰ってきてねって。」千葉から帰省した男の子「善光寺に行ったり、ニジマス釣りに行ったりした。おいしかった。」千葉か