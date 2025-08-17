NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。西武は古市尊選手を登録とし、前日先発の與座海人投手を抹消しました。プロ4年目を迎える古市選手は、7月5日に今季初昇格を勝ち取るも、出場機会なく抹消。これが2度目の再昇格となりました。今季ファームでは38試合に出場し、打率.269をマークしています。一方、抹消となったのは前日16日のオリックス戦に先発登板した與座海人投手。6回、被安打3、奪三振3、無失点とオリックス打線を圧倒し