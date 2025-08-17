お盆休み最終日の17日、ふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えます。鉄道はきょういずれも上りでピークを迎え、東海道新幹線と東北新幹線は午前中からほぼ満席の状態となっています。一方、空の便もきょう国内線のピークを迎え、予約率は全日空が89.1％、日本航空が78.4％となっています。高速道路では昼から夜にかけていずれも上りで、関越自動車道・坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に25km、中