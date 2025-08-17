私はニコ。小学生の息子タツキと犬3匹とともに、一時的に実家に身を寄せています。元夫のリュウイチは不倫相手の家に行って帰ってこなくなりました。それがある日突然義母とともにやってきて、離婚と同時にマンションを追い出されてしまったのです。「息子も犬もまとめて全部、お前にやるよ」と言い放ったリュウイチのことを、私は絶対に許すことはできません。幸い実家に住みはじめて1か月、生活もだんだん落ち着いてきました。あ