俳優業、執筆業、報道番組のコメンテーター…。さまざまなジャンルで活躍を続ける長濱ねる。かつて欅坂46でグループアイドルを経験し、一時は芸能界を離れ、自分を見つめ直していた時期もある。8月5日には芸能事務所フラームへの移籍を発表。そんな長濱ねるが等身大で語ったこと――。（前後編の前編） 【撮り下ろし写真】大人びた長濱ねるが見せた儚げな表情 長濱ねる「復帰後の1、2