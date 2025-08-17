広島での被爆体験を長年英語で伝えてきた88歳の女性が、オーストラリアのシドニーで講演し、地元の高校生らに核兵器や戦争の恐ろしさ、平和の大切さについて語りました。記者「シドニー市内の会場です。地元の高校生ら400人が集まりました」戦後80年を記念して現地の日本人定住者の組織が主催したイベントに招かれた小倉桂子さん（88）。8歳の時に広島に原子爆弾が投下され、爆心地から2.4キロの自宅で被爆しました。当時の状況に