17日の新潟県内は気温が上がり猛暑日に迫る所がある見込みで、熱中症に注意が必要です。高気圧に覆われ広く晴れている県内。朝から気温が上がり午前11時の気温は上越市高田で32.4℃などとなっています。この後さらに気温は上がり、予想最高気温は長岡市や上越市で34℃と猛暑日に迫るところがある見込みで、熱中症に注意が必要です。一方夕方からは前線の影響で雨や雷雨となる所がある見込みです。