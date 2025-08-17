■これまでのあらすじ経理の仕事をしているののかは過去のトラウマから、搾取の場面に遭遇すると自分の正義を振りかざしてしまうようになる。しかしそれを行き過ぎた異常な行動だと自分で認識しながら、やめることができないのだった。そんなある日、陰でののかが救った辻森がののかに謝りに来る。自分が会社を体調不良で休んでいたせいで迷惑をかけたとお詫びにゼリーを持ってくるが、貸し借りが苦手なののかがハッキリ断ると…!?