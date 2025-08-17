文化放送で放送中の『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』（毎週日曜日午前10時00分～午後1時00分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、東野幸治がゲスト出演する。 当番組は、ますだおかだ・岡田圭右とアンタッチャブル・柴田英嗣がパーソナリティを務め、世の中にまん延しているぼんやりした不安を解消していく超絶ポジティブバラエティ。2人が感じたことをその