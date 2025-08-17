◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）横浜ＦＭのＦＷ谷村海那が、勝利を決定付けるゴールを決めた。２―０の後半３５分。ＭＦクルードの縦パスに抜け出してＧＫと１対１になると、ワンタッチで左へ持ち運び、左足で股抜きシュートを流し込んだ。加入３戦目で初めてベンチスタートとなった中、今夏に新加入しデビュー戦ゴールを決めたＦＷディーン・デイビッドに負けじと今季２点目を決めた