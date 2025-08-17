料理家で食育インストラクターの和田明日香さん（３８）が、海を満喫する様子をアップした。１７日までにインスタグラムを更新し「夏が栄養源」と投稿。快晴の浜辺で、歩いてくる様子を披露した。水着姿にフォロワーは大興奮。「めちゃ可愛い」「スタイルいい」「女神」「サービスｓｈｏｔ」「もっとアップでお願いします」と秘めた抜群スタイルに騒然となった。和田さんは、料理愛好家・平野レミの次男と２０１０年に結婚。