合肥市ハイテク産業開発区にある合肥恩斯克。（合肥＝新華社配信）【新華社合肥8月17日】中国安徽省合肥市はここ数年、新エネルギー車やスマート製造などの新興産業が急速に成長するとともに、外資を引き寄せる力が強まり、企業の進出が加速している。創業100年を超えるベアリング（軸受け）大手の日本精工も、自社が中国で展開する中で最大規模のボールベアリング（玉軸受）の生産拠点を合肥に設け、中国のイノベーション・エコ