秒を刻まれる熱戦中のハプニングに、思わず悲鳴も飛んだ。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われた。第5局では、チーム豊島のリーダー・豊島将之九段（35）が登場したが、持ち時間も残り数秒という最終盤に、駒台から金を落としてプチパニックに。生観戦をしていたファンからも思わず「あぁっ！」と悲鳴が飛ぶ事態になった。【映像】豊島九段の駒が行方不明