全国有数の規模を誇る赤川花火大会が16日夜、山形県鶴岡市で開かれ、およそ1万2000発の花火が夏の夜空を鮮やかに彩りました。32回目の開催となったことしの「赤川花火大会」は全国から参加した20の花火業者がおよそ1万2000発の花火を打ち上げました。訪れた人たちは夏の夜空を彩る花火に見入っていました。