韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、日本人練習生のマサトが8位とデビュー圏内入り、ユメキは17位にランクインし、次ステージへの進出を決めた。【映像】ビジュアルに自信がある日本人練習生（全身姿も）『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディシ