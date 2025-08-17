上伊那郡南箕輪村では、お盆休みを「もう1日ほしい！」と訴えるユニークな伝統行事が、今年も行われました。南箕輪村田畑地区の公民館。17日朝に地元の区長が訪れると…。玄関は、子ども神輿や正月飾りなどで封鎖されていました。これは、お盆休みで遊び疲れた若者たちが、もう1日休みをもらおうと訴えるため、地区の代表者の自宅を封鎖する「盆正月」という伝統行事です。去年からは、区長の自宅ではなく、公民館に場所を変