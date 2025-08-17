任期満了に伴う安芸市長選挙が告示されました。立候補を届け出たのは、これまでのところ、新人で前の安芸市議会議員の1人で無投票の公算が大きくなっています。任期満了に伴う安芸市長選挙が17日告示され、立候補を届け出ているのは、これまでのところ無所属の新人で前の安芸市議会議員・西内直彦氏（54歳）の1人です。西内氏は「安芸でやれることは安芸でやる」をキャッチフレーズに掲げ、自身が施設園芸に取り組んできた経