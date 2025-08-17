■ダイヤモンドリーグ（DL）第12戦 シレジア大会（日本時間16〜17日、シレジア）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手陸上の世界最高峰シリーズ戦ダイヤモンドリーグの第12戦、シレジア大会が行われ女子3000mでは田中希実（25、New Balance）が8分45秒80で13着に入った。また、1着はブダペスト世界陸上で1500m、5000m2冠、パリオリンピック™で1500m金メダルを獲得しているF.キピエゴン（31、ケニア）。王