JR東海は毎年人気の臨時急行「飯田線秘境駅号」を、2025年10月と11月に計6日間・11本運転します。今年は秘境駅ランキングで上位に入る駅を巡る通常の運転に加え、10月25日には長野県南部伊那谷のお酒を車内で味わえる特別列車も運行。この特別列車から「飯田線秘境駅号」へと乗り継ぐ特別なプランも登場し、より魅力的な飯田線の旅が楽しめます。秘境駅ランキング上位の駅を巡る特別な旅「飯田線秘境駅号」は、その名の通り、周辺