バルト海での任務中の出来事イタリア空軍は2025年8月14日、NATO（北大西洋条約機構）の任務でエストニアに派遣中のF-35A戦闘機が、初めてロシア機の要撃任務を担当したと発表しました。【画像】もはや陸上機？ これが、バルト海を飛んでいた露空母艦載機ですNATO加盟国は、ロシアと国境を接するリトアニア、ラトビア、エストニアの防空能力を補完・強化するため、持ち回りで軍用機を派遣する「バルト空域警備任務（Baltic Air