17日も朝から気温が上がり、西日本を中心に各地ですでに猛暑日となっています。このあとさらに気温が上がる見込みで、熱中症に厳重な警戒が必要です。17日も高気圧に覆われ広い範囲で強い日差しが照りつけ、兵庫・豊岡市で35.6度、鳥取市で35.5度など、すでに猛暑日となっています。日中の予想最高気温は前橋市で38度、香川・高松市と富山市で37度、名古屋市で36度と体温超えの暑さが見込まれ、東京都心では35度と9日ぶりの猛暑日