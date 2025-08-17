コスプレーヤーえなこ（31）が17日までに、インスタグラムを更新。プライベート感あふれるショットに反響が寄せられている。えなこは「えなこの生活が気になる人限定」とコメントし、扇風機の前で涼む、カジュアルな白ランジェリー姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「たまらん…かわええわ!」「ヤバいねこれ」「もぅ最高で最幸でした」とコメントが寄せられている。