マルキーニョスが現役復帰か2001年に東京ヴェルディに加入して来日し、2007年からは鹿島アントラーズで活躍し、クラブのリーグ戦3連覇などにも貢献したFWマルキーニョスが10年ぶりに現役復帰するようだ。ブラジルメディア「Globo」が報じている。マルキーニョスは東京Vを皮切りに、横浜F・マリノス、ジェフユナイテッド市原、清水エスパルス、鹿島アントラーズ、ベガルタ仙台、ヴィッセル神戸と7つのJクラブを渡り歩き、J1通算