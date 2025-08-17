◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦沖縄尚学 5―3 仙台育英（2025年8月17日甲子園）沖縄尚学が延長11回タイブレークの末に仙台育英（宮城）を破り、前回出場の第105回大会以来2年ぶりに8強入りした。甲子園で春夏通算30勝目もマークした。19日の準々決勝では第4試合に登場する。2回戦まで計13イニング無失点だった2年生エース・末吉良丞は9安打5四死球で3失点したものの、最速145キロの直球にスクリューボール、