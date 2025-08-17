NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。中日は4選手を入れ替えました。登録となったのは5年目の近藤廉投手と、10年目の板山祐太郎選手。今季支配下登録に返り咲いた近藤投手は、ここまで1軍の3試合に登板も、5月4日の広島戦では2失点を喫し抹消。それでもファームで27試合に登板し、防御率0.69と好投を継続し再昇格を勝ち取りました。同じく登録となった板山選手は、今季63試合に出場し打率.204を記録。7日に抹消されて以来となる