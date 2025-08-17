「糖尿病の一歩手前」と言われたら、不安に感じるのは当然です。糖尿病予備軍の段階であれば、食事や運動、睡眠、ストレス管理などの生活習慣を見直すことで、将来の糖尿病や合併症のリスクを大きく減らすことができるのです。糖尿病予備軍と診断された後に取るべき行動について、藤本先生に解説していただきました。 監修医師：藤本 まどか（レイクタウン内科大宮駅前院） 東京医科歯科大学医学部卒業。東京医科歯科大学「