◇プロ野球セ・リーグ阪神3-0巨人（16日、東京ドーム）約3か月ぶりに1軍の試合に出場することになった巨人の岡本和真選手。「4番サード、岡本和真」というアナウンスがなされると、会場からは大歓声が上がりました。「よかったです、シーンとなっても困りますし」とした岡本選手ですが、「本当に特別な試合でしたし、僕もそれが一発目の試合だったんで、ちょっと緊張しました。勝てたら一番良かったですけどね。なんとかあした頑