17日の中京3R・2歳新馬（芝1600メートル）は矢作厩舎のコントレイル産駒の初陣となった1番人気スウィッチインラヴ（牝）が2番手から力強く差し切った。好スタートを決めて、道中2番手を追走。追いだしてから抜群の加速力でメンバー最速の上がり3F34秒0。父を彷彿させる決め手を発揮した。坂井は「矢作厩舎でコントレイル産駒の初戦を無事に勝てて良かった。調教でも少し見せていた難しいところがあったので次に向けて修正し