8月15日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。準決勝1試合が行われた。 中国代表（FIBAランキング30位）とニュージーランド代表（同22位）が対戦。前半は主導権の奪い合いで第1クォーターは中国代表が9点のリードを奪うと、第2クォーターはニュージーランド代表の反撃に合い42－40の2点差で折り返す。後半に入ってもお互い譲らぬ展開で