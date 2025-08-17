現地８月16日に開催されたプレミアリーグ第１節で、トーマス・フランク新監督が率いるトッテナムが、バーンリーとホームで対戦。３−０で快勝し、まさかの17位で終わった昨季からの巻き返しへ好発進した。３点中２点を挙げたのはリシャルリソンだ。まず10分に幸先良く先制点を奪うと、60分にはバイシクル気味に合わせる超豪快なボレーシュートで追加点をゲット。開幕戦でとびきりのインパクトを放った。英公共放送『BBC』に