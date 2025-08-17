岡山市街地の川に入り、子どもたちがゴミ拾いや生きものを観察して環境について学びました。 【写真を見る】市街地の川に浸かりごみを拾いながら生きものを観察小中学生が自然環境や生態系について学ぶ【岡山】 岡山市中心部を流れる西川で行われたイベントです。 川の清掃をしながら魚が棲む環境への理解を深めてもらおうと岡山市などが開いたもので、小中学生20人が参加しました。 子どもたちはまず川に入り、空き缶や瓶な