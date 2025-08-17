ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、「空港で海外からのお客様をお出迎えする仕事」に挑戦した。（ライターみやーんZZ）大混雑の空港で観光客の“お出迎えバイト”をやってみた！氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回は空港の到着ゲートで海外から来たインバウンドのお客様の“出迎えバイト”をした