「ドジャース−パドレス」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が五回に２試合連発となる２０号ソロをバックスクリーンへたたき込んだ。５年連続７度目となるシーズン２０号だ。５点リードの五回、高めの変化球を完璧にとらえると、バットをかかげながら打球を見つめた。美しい放物線を描いてバックスクリーンに飛びこむ一撃。前日の第１戦でも価値ある一発を放っており、２試合連続弾で大台