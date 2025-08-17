盆で迎えた先祖の霊を送る灯籠流しが昨夜（16日）、岡山市北区の西川で行われました。 【写真を見る】約2000個の灯籠が静かに水面を照らす岡山市の西川で先祖の霊を送る灯籠流し【岡山】 僧侶が読経を行う中、約2000個の灯籠が次々と西川に浮かべられていきます。 この灯籠流しは岡山市佛教会が行っているもので、盆を家で過ごした先祖の霊を無事に送り帰し、平和を祈る行事です。 （訪れた人）「何年経っても（父を）忘れ