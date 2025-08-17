米女子ゴルフツアーの「ポートランド・クラシック」３日目（１６日＝日本時間１７日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターＣＣ＝パー７２）、４位から出た岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）が１イーグル、７バーディー、１ボギーの６４と一気に伸ばして通算１８アンダーの単独首位に立った。イーグルは５番パー５。２打目を１メートルほどにつけて楽々と決めてみせた。このイーグルなどで前半は４つ伸ばすと、後半