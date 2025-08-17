2025年夏の参議院選挙で、参政党は大きな旋風を巻き起こした。比例区の得票を分析すると、40代と50代で計42％を占め、この世代が同党最大の支持基盤となった。この「就職氷河期世代」、いわゆるロストジェネレーションから支持を集めた背景には何があったのか。主に文化的な観点から考察してみよう。正社員になれず「救われなかった世代」現在40〜50代の就職氷河期世代は、バブル崩壊後の不況期に社会へ出た。正社員になれず、派遣